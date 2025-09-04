Haberler

Mersin’de Jandarma Eserleri Ele Geçirdi

JANDARMA EKİPLERİ TARİHİ ESERLERİ ELE GEÇİRDİ

Mersin’in Mut ilçesinde, jandarma ekipleri Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 parça tarihi eser ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüttü. Bu süreçte, Mut ilçesinde 2 şüphelinin elinde bulundurduğu eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlendi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler, tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyona geçti ve her ikisini de gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen eserler arasında 1 sütun, 3 sütun başlığı ve 3 sütun kaidesi yer aldı. Bu 7 parça eser, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

