Mersin’de Jandarma, Kaçakçılara Geçit Vermedi

MERSİN’DE SİGARA KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde sigara kaçakçılığıyla ilgili gerçekleştirdikleri operasyonda 2 şüpheliyi ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığından gelen açıklamaya göre, 2 kişinin kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edildikten sonra bu operasyon yapıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, şüpheliler başarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yürütülen aramalarda, 15 bin 800 adet içi boş, bandrolsüz makaron, 3 bin 480 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün ve 1 adet elektrikli makaron dolum makinesi ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerin tamamlanması için jandarma komutanlığına götürüldü.