Mersin’de Jandarma Operasyonu, 70 Tabanca Ele Geçirildi

JANDARMADAN DRON DESTEKLİ OPERASYON

Mersin’de jandarmanın gerçekleştirdiği dron destekli operasyonda, iki otomobilde toplam 70 tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan iki şüpheli ise tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın iş birliği ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

SİLAH TAŞIYAN ARAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından Adana’dan Mersin’e gelecek olan şüphelilerin kullanacağı araçlar tespit edildi. Bunun üzerine, otoyolda belirlenen bir noktada iki otomobil durdurularak arama yapıldı. Durdurulan araçlardan ve şüphelilerin üzerlerinden yapılan aramada, 70 ruhsatsız tabanca ve 70 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Mersin’de silah kaçakçılığına yönelik yapılan mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.