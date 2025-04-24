Mersin’de Jandarma Siber Farkındalık Eğitimleri Devam Ediyor

JANDARMA EKİPLERİ SİBER FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERİYOR

Mersin’de jandarma ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımı sağlamak için öğrencilere yönelik siber farkındalık eğitimlerine devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı, siber güvenlik alanında farkındalık oluşturma amacıyla düzenlediği eğitimler çerçevesinde, Yenişehir Mersinli Ahmet İlkokulu ile 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’ndeki öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli konularda bilgi paylaşıyor. Bu kapsamda, “siber farkındalık”, “siber zorbalık”, “güvenli internet kullanımı”, “dijital bağımlılık”, “dolandırıcılık” ve “sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar” hakkında bilgiler veriyor.

SİBER SUÇLARIN ENGELLENMESİ HEDEFLENİYOR

Jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri eğitimlerle siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirilmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin artırılması hedeflerini taşıyor. Bu eğitimler, öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.