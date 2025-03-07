Mersin’de Jandarma Trafik Denetimleri Devam Ediyor

JANDARMA EKİPLERİNDEN TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMİ

Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, bu arama ve yol kontrol faaliyetlerine katılarak denetleme ve incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, trafik ve asayiş denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

YOL KONTROL NOKTALARINDAKİ DENETİMLER

Şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla şehir giriş ve çıkışlarında kurulan yol kontrol noktalarıyla D-400 karayolu ve TAG Otoyolu’ndaki kontrol noktalarında jandarma tarafından trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor. Çeşmeli yol kontrol noktasında gerçekleştiren denetimlere katılan Tuğgeneral Atasoy, burada vatandaşlarla sohbet ederek trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.

DENETİMLERİN AMAÇLARI

Tuğgeneral Atasoy, yaptığı açıklamada, denetimlerin öncelikli olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek, suçluların yakalanması ile kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik olduğunu belirtti. Denetimlerin, şehrin huzuru ve güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.