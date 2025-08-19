Mersin’de Jrokez’in cenazesi düzenlendi

ANITACAK BİR TÖREN

Ankara’da yaşamını yitiren ‘Jrokez’ lakaplı genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi Mersin’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 26 yaşındaki Dalgakıran, 12’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi Mersin’e ulaştıktan sonra Muğdat Camii’nde düzenlenen törende, ailesi ve dostları gözyaşlarıyla dolu bir veda gerçekleştirdi.

Cenaze töreni sırasında Dalgakıran’ın tabutu, onun tutkusunu yansıtan Fenerbahçe bayrağıyla kaplandı. Törene katılan sevenleri, Dalgakıran’ı son bir kez omuzlarında taşıyıp, dualar eşliğinde toprağa verdi. Bu duygusal anlar, genç yayıncının ailesi ve arkadaşları için tarifsiz bir kayıp duygusu yarattı.