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Mersin’de Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

KAÇAK KAZI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Mersin’de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan dört kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Toroslar ve Silifke ilçeleri sınırlarında kaçak kazı yapan kişiler tespit etti. Bunun üzerine belirlenen iki ilçede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

HAREKETLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüphelilerin üzerinden dört adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, iki adet detektör, kulaklık, kazma, beton delici, bir adet jeneratör ve kaçak kazılarında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan dört şüpheli, adli işlemler için jandarmaya götürüldü.

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