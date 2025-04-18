Mersin’de Kaçak Sigara Ticareti Yakalandı

MERSİN’DE GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Mersin’de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, büyük miktarda makaron ve elektronik sigara ile birlikte yakalanıyor. İl Jandarma Komutanlığı, Bozyazı ve Toroslar ilçelerinde bu kişilerin kaçak sigara ticareti yaptığına dair bilgilere ulaşıyor ve yakalanmaları için harekete geçiyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Elde edilen veriler doğrultusunda belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda, toplamda 3 bin 400 dolu makaron ve 212 adet kaçak elektronik sigara ele geçiriliyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürülüyor.