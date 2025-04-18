Haberler

Mersin’de Kaçak Sigara Ticareti Yakalandı

MERSİN’DE GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Mersin’de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, büyük miktarda makaron ve elektronik sigara ile birlikte yakalanıyor. İl Jandarma Komutanlığı, Bozyazı ve Toroslar ilçelerinde bu kişilerin kaçak sigara ticareti yaptığına dair bilgilere ulaşıyor ve yakalanmaları için harekete geçiyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Elde edilen veriler doğrultusunda belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda, toplamda 3 bin 400 dolu makaron ve 212 adet kaçak elektronik sigara ele geçiriliyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’nin potansiyeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel krizlerin hem riskler hem de fırsatlar sunduğunu vurguladı.
Haberler

İsrail, Gazze’de 39 Filistinli’yi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 39 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.