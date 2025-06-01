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Mersin’de Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Şüpheli Yakalandı

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KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Mersin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen bir soruşturma çerçevesinde kaçakçılıkla mücadele ve 18 yaş altındakilere sigara ile tütün ürünleri satılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN ELE GEÇİRİLENLER

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan incelemede toplamda 10 bin adet dolu makaron, 600 adet boş makaron, 226 paket kaçak sigara, 43 adet pro, 71 paket tütün, 40 adet elektronik sigara cihazı, 34 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 148 kurusıkı mermisi ve çeşitli elektronik sigara malzemeleri tespit edildi. Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

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