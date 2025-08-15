Mersin’de Kadın Cinayeti Şüphelileri Tutuklandı

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir kadının öldürülmesi olayıyla ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Camili Mahallesi’nde bir ormanlık alanda Cevahir İnan’ın silahla hayatını kaybetmiş şekilde bulunması üzerine jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameraları incelendi ve şüphelinin H.A. olduğu belirlendi.

OLAYIN DETAYLARI ARAŞTIRILDI

Yapılan incelemede, H.A’nın aynı mahallede yaşayan Cevahir İnan’ı minibüse bindirdikten sonra silahla öldürdüğü ve cesedini ormanlık alana bıraktığı ortaya çıktı. Hemen belirlenen adrese düzenlenen operasyon neticesinde H.A. ile olayda silahı kullandığı tespit edilen arkadaşı B.Ö. gözaltına alındı.

SORGULAMA SONUCU TUTUKLAMA

H.A. yapılan sorgulama sırasında, İnan’ı öldürdükten sonra silahı arkadaşına verdiğini ve kadının üzerindeki değerli eşyaları kuyumcuya sattığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.A. ve B.Ö., adliyeye sevk edilerek, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, zanlının Cevahir İnan’ın üzerinden aldığı ziynet eşyalarını kuyumcuya satması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.