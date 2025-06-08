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Mersin’de Kadın İçin Arama Başlatıldı

MEZİTLİ’DE KAYBOLAN KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Mersin’in Mezitli ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki kadın için geniş bir arama çalışması başlatıldı. Kentte yaşayan Sevgül Barış’tan (40) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

ARAMA EKİPLERİ BÖLGEDE GÖREVLENDİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve AKUT Mersin ekipleri yönlendirildi. Aile üyelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, Kuyuluk Tabiat Parkı ve çevresinde arama faaliyetlerine başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları hala sürüyor.

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