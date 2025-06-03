Mersin’de Kadın Kılığına Giren Şüpheli

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mersin’de, kadın kılığına giren 17 yaşındaki bir şüpheli tarafından öldürülen 35 yaşındaki Rıdvan Güner’in vurulma anlarına ait görüntüler gün yüzüne çıktı. Olay, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’ndeki bir araç tamir atölyesinde vuku buldu. İşyeri çalışanı Rıdvan Güner, çarşaf giyerek kadın kılığına giren ve ticari taksi ile gelen silahlı biri tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Daha sonra, şüpheli olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı.

GÖZALTILAR YAPILDI

Olayın gerçekleşmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, durumu bildirerek soruşturma başlattı. Ekipler, şüpheli M.A. ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve diğer Y.K.’yı gözaltına aldı. İddialara göre, azmettirici olarak tutuklanan Y.K.’nın ağabeyinin 2023 yılında yaşamını yitirmesi sonucu aralarında bir husumet oluştu ve cinayet bu sebepten işlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayetle ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de dikkat çekiyor. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, silah sesiyle birlikte vurulan Rıdvan Güner’in yere düştüğü anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.