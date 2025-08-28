Mersin’de Kadın Sürücü Kazaya Neden Oldu

KAZA BİLGİLERİ

Mersin’de bir kadın sürücü, otomatik kapının açılmasını beklerken birden gaza yüklenince, demir kapıyla içeri yaya olarak giren komşusuna çarptı. Kaza sonucunda yaralanan komşu hastaneye kaldırıldı ve bacağında 4 kırık tespit edildi. Olay, merkezi Mezitli ilçesindeki Soli Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde bulunan bir sitenin girişinde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE GÖZLEMLER

Oturduğu sitenin önüne aracı ile gelen H.K. isimli kadın sürücü, başlangıçta kapının açılmasını bekliyordu. Ancak kapı açılmaya başlayınca sürücü gaz pedalına basarak hem kapıya hem de içeri yaya giren Eşref Asil isimli komşusuna çarptı. Kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık görevlileri geldi. Yaralı olan Asil, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. İlk müdahalede bacağında 4 kırık olduğu öğrenilen Asil’in, bugün ameliyata girmesi bekleniyor.

SİTE YETKİLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan site yöneticisi Mehmet Murat, “Site sakinimiz hanımefendi, dalgınlıkla fren yerine gaza basıyor. Bu nedenle o an şoka giriyor, kapıya çarpıyor. Kapının önünde konuşan bir komşusuna da çarpıyor, fakat başka bir komşumuz son anda kenara çekilmesiyle kurtuluyor. Bu sayede bir facianın önüne geçildi. Yaralı şu anda hastanede ve ayağında kırık var. Hayati tehlikesinin olmaması ise sevindirici” diye belirtti.

HUSUMET YOK, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Murat, komşular arasında herhangi bir husumet veya sorun olmadığını vurgulayarak, “Anlayışlılar, gerekenleri kendileriyle konuştuk. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bu tamamen bir kaza” ifadelerini kullandı. Kazanın ardından ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.