Mersin’de Kamp Faciası, 2 Öğrenci Öldü

ÖĞRENCİLER DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Ankara’dan Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi’nde yer alan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’na gelen öğrenciler, bugün öğleden sonra denize girdi. Hava rüzgarlı ve deniz dalgalı olduğu için 3 öğrenci suda çırpınmaya başladı.

İKİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Görevli ve çevredekilerin yardımıyla denizden baygın bir halde çıkarılan 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K., ambulansla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak bu öğrenciler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A.B.’nin durumu ağır olup, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır.” denildi. Açıklamada, hayatını kaybeden öğrenciler için başsağlığı dilenirken, yaralı öğrenciye acil şifalar istendiği belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin Valilik tarafından takip edileceği bilgisi verildi.