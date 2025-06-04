Mersin’de Kampta 3 Öğrenci Vefat Etti

ÖĞRENCİLERİN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE SON GÜNDE OLAY BÜYÜDÜ

Mersin’de 4 gün önce bir kampta meydana gelen dramda hayatını kaybeden öğrenci sayısı 3’e yükseldi. 17 yaşındaki Alperen Bayraktar, 4 gündür yoğun bakımda süren tedavi sürecinin ardından bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

DENİZDE YAŞANAN FELAKET VE TANIKLARIN İFADELERİ

1 Haziran’da Silifke ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Maliye Gençlik Kampı’na Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Merkezi’nden gelen 75 öğrenci, denize girme etkinliği düzenledi. Güvenlik şeridini aşan öğrencilerden 6’sı denizde çırpınmaya başladı. Olay anında görevli ve diğer çevredekilerin müdahalesiyle öğrenciler denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada 17 yaşındaki Mehmet Erdem Akdeniz ve 16 yaşındaki Cemal Emre Kurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu öğrencilerden Mehmet Erdem Ankara’da, Cemal Emre ise Çorum’da toprağa verildi.

ALPEREN BAYRAKTAR’IN HASTANE SÜRECİ VE MERSİN VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Olay sonrası özel bir hastaneye taşıdığı durumu ağır olan Alperen Bayraktar, ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrenci taburcu edilirken, Alperen Bayraktar 4 gündür yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Bayraktar’ın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.