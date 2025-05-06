Mersin’de Kara Üzüm Hasadı Başladı

MAHSUL HASADI BAŞLADI

Mersin, Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip olup örtü altında yetiştirilen turfanda ürünlerin hasadı devam ediyor. Özellikle bölgenin siyah incisi olarak bilinen kara üzüm hasadı bu yıl başladı. Mersin Erdemli’de, geçtiğimiz haftalarda beyaz üzüm hasadının ardından bugün kara üzümlerin toplanmasına geçildi. Kara üzüm kilogram fiyatı 250 lira olarak belirlenirken, bu ürünün iç piyasada İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi birçok şehre gönderileceği ifade edildi.

BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ

Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, Kocahasanlı bölgesinin mikro klima özellikleri ile örtü altı turfanda üretimde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kulu, “Şu anda örtü altı siyah incimizi hasat ediyoruz. Bir hafta önce beyaz üzümlerimizi topladık. Bölgemizde turfanda üretim olarak elimiz bol, üretim desenimiz fazla” dedi. Kulu, daha önce kara dut, yeşil erik, çağla kayısı, sarı kayısı ve yenidünya gibi ürünlerin gönderildiğini belirterek, şu an son ürünlerinin siyah inci olduğunu ifade etti.

SİYAH İNCİ HAKKINDA

Siyah inci ile ilgili bilgi veren Kulu, “Siyah incimiz bölgemize adapte oldu ve uyum sağladı. Verimli, sulu, iri taneli ve tatlı bir sofralık üzüm çeşidi” diye konuştu. Kara üzüm üretimi yapan Mahmut Kaçar, 10 yıldır bu işle ilgilendiğini ve hava şartlarından kaynaklı ürün kayıpları yaşadıklarını belirtti. Buna rağmen, hasadı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.