Mersin’de Kayınpeder Damadını Yaraladı

OLAYDAKİ TARTIŞMA

Mersin’in Anamur ilçesinde, kayınpeder damadı bıçakla yaraladı. Gercebahşiş Mahallesi’nde, Y.K. (55) ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı M.T. (30) arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma ortaya çıktı.

KAVGA VE YARALANMA

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Y.K. damadına bıçakla saldırdı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan M.T.’yi hastaneye kaldırdı. Durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri de Y.K.’yı gözaltına aldı.