Mersin’de Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Akdeniz ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı. Sabahattin Yılmaz (41) yönetimindeki 33 ADJ 593 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AEP 401 plakalı otomobil ile Huzurkent Mahallesi Atalar mevkisinde çarpıştı. Kazada yaralanan yedi kişiden bazıları araçlarda sıkıştı.

İHBARE YANIT VERİLDİ

Kaza haberinin alınmasının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus’taki çeşitli hastanelere taşındı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan biri olan Sabahattin Yılmaz, tüm tedavi çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bu kaza, Akdeniz ilçesinde yaşanan trajik bir olay olarak kayıtlara geçti.