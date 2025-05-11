Mersin’de Kaza: 3 Yaralı, 1 Ağır

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Mersin merkezinde meydana gelen korkunç bir kaza, iki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayda, 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı’nda gerçekleşen kazada, Zeki D. yönetimindeki 33 YD 231 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan 02 AAZ 464 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇLARDAKİ HASAR VE YARALILAR

Kaza sonrasında 33 YD 231 plakalı otomobil ikiye bölünerek büyük hasar gördü. Aracın ön kısmı takla atarak kaldırıma çıkarken, arka kısmı yol kenarındaki sinyalizasyon direğine sıkıştı. Sürücü Zeki D., aracın içinde sıkışmış durumda bulundu. İtfaiye ekipleri duruma müdahale ederek Zeki D.’yi yaralı olarak dışarı çıkardı. Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.