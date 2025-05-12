Mersin’de Kaza, İki Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Mersin’de, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir ticari taksi, önce orta refüjdeki bir ağaca, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Serdar G. tarafından kullanılan 33 T 0014 plakalı ticari taksi, Erdemli ilçesi yönünden Mersin şehir merkezine doğru seyir hâlindeyken, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bu talihsiz kazayı yaşadı.

KAYBEDİLEN HAYATLAR

Kaza sonucunda hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Serdar G. ve yanında bulunan yolcu Nevzat Çılgın Özen, hayatlarını kaybetti. Ölen iki kişinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatıldı.