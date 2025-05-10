Mersin’de Kaza, İki Kişi Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL KAZASIYLA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobilde bulunan Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç hayatlarını kaybetti. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Mersin-Antalya kara yolunun Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkisinde gerçekleşti. Henüz sürücüsü belirlenmeyen 01 ABS 952 plakalı otomobil, yol kenarında park etmiş olan 33 BHS 93 plakalı TIR’a çarptı.

ACİL DURUM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. TIR’ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan iki kişinin kurtarılması için itfaiye ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde otomobilde bulunan iki kişi çıkarıldı, ancak her ikisinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç olduğu tespit edildi.

JANDARMA İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Kaza sonrası olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Turan ve Kırlangıç’ın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Öte yandan, TIR’ın yolun kenarına park ettiği iddia edilen Ö.Ö., ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.