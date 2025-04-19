Mersin’de Kedi Ve Yavruları Korunuyor

ANNE KEDİ VE YAVRULARI İYİ DURUMDA

Mersin’de bir camide, vaaz kürsüsünün altında doğum yaptıktan sonra sahiplendirilen anne kedinin üç yavrusunun gelişimi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Merkez Toroslar ilçesindeki Hz. Hamza Camisi’nde 7 Mart’ta doğum yapan kedi ve yavrularının bakım süreçleri sürüyor. Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda sağlık kontrolünden geçen anne kedi “Alaca” ve yavruları “Tülin, Düğme ve Obur”un sağlık durumları iyi olarak kaydedildi.

YAVRU KEDİLER YENİ YUVALARINI KAZANMAK ÜZERE

Kedi ailesini kalıcı olarak sahiplenen Kısmet Efetürk, “Bir aydır kedilere sevgiyle bakıyorum” diyerek yavruların hareketlenmeye başladığını belirtti. Yakın zamanda yavruların yeni yuvalarına gideceğini ekleyen Efetürk, “Onlar gideceği için üzgünüm. İnsan bir boşluğa düşüyor çünkü kendi elinde büyümüş gibi oluyor. Tülin ve Obur’un yuvası belli. Düğme’nin henüz yuvası bulunmadı. Çok isteyen var ama güzel bakabilecek, bunun sorumluluğunu alabilecek kişiler olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Sorumlusu Veteriner Hekim Mert Tatar, anne kedinin kısırlaştırıldığını belirterek, bu operasyonun kedinin sağlığı ve kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Anne kedi ve üç yavrusu, Hz. Hamza Camisi’nin avlusuna konulan kulübede bir süre beslenmişti. Ardından, tekrar vaaz kürsüsünün altına saklanmaları sonrasında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda korumaya alınmıştı.