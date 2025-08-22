Mersin’de Kenevir Ekimine Baskın Yapıldı

JANDARMADAN BASKIN

Mersin’de jandarma, bir bahçeye yaptığı baskında bin 580 kök Hint keneviri ile 45 kilogram esrar ele geçirdi. Bu bahçenin sahibi Ş.Ş., gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü araştırmalar sonucunda, Ş.Ş.’nin kendi bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir ekimi yaptığı bilgisini edindi.

BASKINDAN SONRA GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Jandarma, tamamen takibe aldığı Ş.Ş.’nin kenevir ekimi yaptığı bahçeye baskın düzenledi. Gerçekleştirilen aramada, bin 580 kök Hint keneviri ve 45 kilogram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan Ş.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Ş.Ş., cezaevine gönderildi.