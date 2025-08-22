Haberler

Mersin’de Kenevir Ekimine Baskın Yapıldı

JANDARMADAN BASKIN

Mersin’de jandarma, bir bahçeye yaptığı baskında bin 580 kök Hint keneviri ile 45 kilogram esrar ele geçirdi. Bu bahçenin sahibi Ş.Ş., gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü araştırmalar sonucunda, Ş.Ş.’nin kendi bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir ekimi yaptığı bilgisini edindi.

BASKINDAN SONRA GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Jandarma, tamamen takibe aldığı Ş.Ş.’nin kenevir ekimi yaptığı bahçeye baskın düzenledi. Gerçekleştirilen aramada, bin 580 kök Hint keneviri ve 45 kilogram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan Ş.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Ş.Ş., cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Haberler

Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.