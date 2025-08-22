Haberler

Mersin’de kenevir sahibi tutuklandı

MERSİN’DE KENEVİR OPERASYONU

Mersin’de jandarma ekipleri, meyve bahçesinde 1580 adet kenevir yetiştiren bir şüpheliyi 45 kilogram esrar ile yakaladı. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Toroslar ilçesi Evrenli Mahallesinde kenevir yetiştiren bir kişiyi tespit etti. Bunun üzerine, jandarma ekipleri adrese operasyon düzenleyerek şüpheli Ş.Ş.’yi gözaltına aldı.

BULGULARIN ELE GEÇİRİLMESİ

Yapılan aramada, şüphelinin bahçesinde 1580 kök kenevir bitkisi ve 45 kilogram kubar esrar bulundu. Şüpheli, jandarmada ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

