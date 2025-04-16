Mersin’de Kenevir Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

MERSİN’DE KENEVİR YETİŞTİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin’in Aydıncık ilçesinde, evinin avlusunda dışarıdan görünmemesi için çamurla kapladığı serada kenevir yetiştiren bir şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aydıncık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin bu süreçte Hacıbahattin Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit ettiği öğrenildi.

BASKIN YAPILDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adrese savcılığın talimatıyla baskın gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheli A.B. (56) isimli kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 48 metrekarelik çamurla kaplanmış sera içerisinde kurulan bahçede 201 kök Hint keneviri ve 3 adet ruhsatsız tüfek bulundu. Kenevir bitkileri sökülerek imha edilirken, şüpheli emniyete götürüldü.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Emniyette ifadesi alınan A.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu olay, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.