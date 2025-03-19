Mersin’de Kenevir Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, çevresini kapatmış olduğu evinin bahçesinde uyuşturucu madde üretmek amacıyla hint keneviri yetiştiren bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir çalışma gerçekleştirdi.

BASKIN YAPILDI

Ekiplerin yürüttüğü bu çalışmada, Bozyazı ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi’nde bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi. Bunun üzerine, 56 yaşındaki C.U.’nun tam adresi tespit edildi ve baskın düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, çevresi kapalı olan evin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği anlaşıldı. Ekipler, bahçeden toplamda 343 kök hint keneviri bitkisi sökerek ele geçirdi.

ARANMALAR DEVAM ETTİ

Yapılan ayrıntılı aramada, kurutulmak üzere sökülmüş 22 kök hint keneviri ve 49 gram kenevir tohumu da bulundu. Şüpheli, jandarma görevlilerine götürüldü. Alınan ifadesinin ardından, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla Anamur Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve yalnızca kullanmak amacıyla kenevir yetiştirdiğini savunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.