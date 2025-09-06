Mersin’de Kıskançlık Yüzünden Cinayet İşlendi

Olayın Meydana Gelmesi

Mersin’in Anamur ilçesinde kıskançlık sebebiyle bir kadın arkadaşı ile tartışan şüpheli, tartışma sonucunda kadını öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra mahkeme tarafından tutuklanan şüphelinin olayı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay, 12 Ağustos’ta Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde bulunan Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleşti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, evli olduğu öğrenilen 40 yaşındaki N.Ş., başka bir araçtan inen 38 yaşındaki kadın arkadaşı Songül P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından şüpheli, önce kadını tüfekle vurdu, ardından da aynı silahı kendi çenesine dayayıp ateş etti. Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis’e bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşam belirtileri gösteren çiftin ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye taşıdı.

Tedavi Süreci ve Tutuklama

Yaralı N.Ş., önce Anamur’daki özel bir hastaneye, ardından Mersin’deki hastaneye sevk edildi. 24 gün boyunca tedavi altında kalan şüpheli, hayatı tehlikeyi atlattıktan sonra taburcu oldu. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla taburcu işlemleri tamamlanan N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. İfade işlemleri sona erdikten sonra şüpheli, Anamur Adliyesi’ne sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kameralardaki Görüntüler

Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah bir araçtan inen kadının yanına yaklaşan erkek arkadaşının önce tartıştığı, ardından tüfekle Songül P.’yi vurduktan sonra kendisini vurduğu yer aldı. Bu görüntüler, olayın şiddetini ve trajikliğini gözler önüne serdi.