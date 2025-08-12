Mersin’de Kıskançlık Yüzünden Cinayet İşlendi

ÇİFTİN TARİHİ TRAJEDİK OLAYI

Mersin’in Anamur ilçesinde bir kişi kıskançlık nedeniyle yol kenarında tartıştığı kadın arkadaşını vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerindeki Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ KISKANÇLIK

İddiaya göre, 40 yaşındaki evli şüpheli N.Ş., başka bir araçtan inen 38 yaşındaki kadın arkadaşları Songül P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte N.Ş., tüfeğiyle önce kadını vurdu, ardından da silahı kendi çenesine dayayıp ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURBAN VE ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaşam belirtileri olan çifti ambulansa alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kadın, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan N.Ş. ise önce ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Mersin’e sevk edildi. Olay anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siyah bir araçtan inen kadının yanına kırmızı otomobilde bekleyen N.Ş.’nin gelerek tartıştığı ve sonrasında tüfeği kullanarak iki kez ateş ettiği yer aldı. Yaşanan trajik olayla ilgili soruşturma devam ediyor.