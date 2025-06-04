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Mersin’de Kitap Bağışı Yapıldı

OKULLARA YAPILAN KİTAP BAĞIŞI

Mersin’in Mut ilçesinde, Tiyatro Muallim Topluluğu aracılığıyla okullara kitap bağışı gerçekleştiriliyor. Öğretmen ve idarecilerden oluşan bu tiyatro topluluğu, Yalnızcabağ, Dere, Hacıahmetli, Çatalharman ve Suçatı ilkokulları için toplamda 1300 kitap temin ediyor.

ETKİNLİKTE KİTAPLAR DAĞITILDI

Bağışlanan kitaplar, Mut Kaymakamlığında düzenlenen bir etkinlikte okulların idarecilerine teslim ediliyor. Kaymakam Vekili İsa Uğur, bu projenin ilham kaynağı olduğunu vurguluyor ve topluluk üyelerine teşekkür ediyor.

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