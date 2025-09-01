Mersin’de Kız Çocuğu Vuruldu, Öldü

GENÇ KIZIN ÖLÜMÜ VE GÖZALTI SÜRECİ

Mersin’de 16 yaşındaki bir kız çocuğu, ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Ölen kızın yakınları, akşam saatlerinde şüpheli şahsın evinin önüne gelerek duruma tepki gösterdi. Olayın, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde meydana geldiği belirtildi. İddialara göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., park halindeki bir otomobilde tabanca ile vuruldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Araçta bulunanlardan biri durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hiranur’un hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayla ilgili olarak, şaka amaçlı tabancanın ateş alarak vurulduğu ifade eden Hiranur’un arkadaşı A.Ş. (19) ile araçta bulunan N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Hiranur’un cenazesi Güneykent Mezarlığı’nda defnedildi.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Cenaze sonrasında akşam saatlerinde Hiranur’un yakınları, şüpheli A.Ş.’nin yaşadığı adrese gitti. Polisin bölgedeki önlemleri sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kalabalık, bir süre sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Daha sonra, polis uyarıları ile bölgeden uzaklaştı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.