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Mersin’de Kızılay’ın 157. Yılı

157 YILDIR DEVAM EDEN KIZILAY FAALİYETLERİ

Mersin’in Anamur ilçesinde, Türk Kızılay’ın kuruluşunun 157. yılı dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk Kızılay Anamur Şubesi’nde, şube görevlilerinin katılımıyla pasta kesilerek kutlandı.

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ İLE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Türk Kızılay Anamur Şube Başkanı Sakine Kuz, Kızılay gönüllüleri ile birlikte faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti. Derneğin kuruluşundan bu yana 157 yıl geçmesine rağmen, ilk günkü gibi çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Kuz, “İyiliğin adı 157 yıldır aynı. Kızılay gönüllüleri olarak durmadan çalışıyoruz. Bugün 157 yaşındayız ama ilk gönüllünün duasıyla, ilk bağışçının kalbi ile ve ilk ihtiyaçlının duası ile yürümeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. Bu yolda mücadele veren herkese teşekkür ettiğini de belirtti.

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