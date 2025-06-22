Mersin’de Komşu Aileye Saldırı

MERSİN’DE SİLAHLI SALDIRI KASITLI ÖLDÜRME CEZASIYLA SONUÇLANDI

Mersin’in Mut ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda, komşu aileyi av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olan 67 yaşındaki Tahir Kaya, mahkeme tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 29 Eylül 2024 tarihinde Mut ilçesindeki Çömelek Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Tahir Kaya’nın motosikletiyle geçiş yapmak istemesi, komşusu Kemal Veli Akyaka’nın üzüm kasalarını patpat motoruyla indirip yolu kapatmasından dolayı iki kişi arasında tartışma başladı.

TARTIŞMA KANLI BİR OLAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Tahir Kaya, evine giderek av tüfeğini aldı ve Kemal Veli Akyaka ile onun oğlu Durmuş Akyaka ve gelini Ruhan Akyaka’ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan kontrolde, baba, oğlu ve gelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Tahir Kaya, jandarma ekiplerine teslim oldu. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Olayla ilgili açılan dava, Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütüldü. Dördüncü duruşmada mahkeme heyeti, sanık Tahir Kaya’ya Ruhan Ortak Akyaka’ya karşı “kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komşusu Kemal Veli Akyaka’ya karşı “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Durmuş Akyaka’ya karşı “kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.