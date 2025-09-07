Mersin’de Maskeli Dört Şüpheli Hırsızlık Yaptı

MERSİN’DE HIRSIZLIK OLAYI

Mersin’de sabah saatlerinde gerçekleşen bir hırsızlık vakasında, maskeli dört şüpheli bir kuyumcu dükkanına girdi. Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcu da meydana geldi. Gece saatlerinde dükkanın kepengini açarak içeri giren şüpheliler, burada bir miktar altın çaldı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Hırsızlık olayını sabah iş yerine gelen kuyumcu sahibi fark etti ve hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk olarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması için araştırma çalışmaları başlatıldı. Bu tür hırsızlıkların önlenmesi için alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri gündeme geldi.