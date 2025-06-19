Mersin’de Mide Balonu Operasyonu, Genç Öldü

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mersin’de mide balonu taktırmak amacıyla hastaneye giden üniversite öğrencisi Ali Can Gül’ün yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, operasyonu gerçekleştiren doktor tutuklandı. Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin’e geçen yıl haziran ayında gelen 22 yaşındaki Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ali Can Gül, özel bir hastanede mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybetti. İddialara göre, mide yerine nefes borusuna balon takılması sonucu genç fenalaştı ve müdahale edilmesine rağmen kurtarılamadı.

BABANIN İDDİALARI VE ŞİKAYETLERİ

KKTC’de oğlunu kaybeden baba Hasan Gül, Ali Can Gül’ün mide balonu taktırmak isterken ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek, sorumlular hakkında şikayette bulundu. Olay sonrası gerçekleştirilen soruşturma, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından doktor D.E. ve beraberindeki sağlık personeli hakkında soruşturma izni verilmesiyle devam etti. Doktorun itiraz başvurusu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesi tarafından reddedildi. Bu sürecin ardından gözaltına alınan doktor, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anestezi Uzmanı S.G.’ye ev hapsi, anestezi teknisyeni Y.Y.Ö.’ye ise adli kontrol kararı verildi.

BABANIN SUÇLAMALARI

Hasan Gül, “Adalete güveniyoruz, oğlumu öldüren doktor hak ettiği cezayı alsın” diyerek acısını dile getirdi. Ayrıca, doktorun cihazın bozuk olduğunu bile bile operasyonu gerçekleştirdiğini andırarak, “Oğlumu bilerek ve isteyerek öldürdü. Anestezi uzmanının olmadığı bir ortamda gerçekleştirdiği operasyon sonrası oğlumu kaybettim. Odada hiçbir cihaz yoktu. İlk yardım çantasının bile olmadığı koşullarda oğlumu kaybettim. Morgda delilleri karartmaya çalıştı. Bu kadar vicdansızlık olamaz” ifadelerini kullandı. Tutuklamanın içini az da olsa rahatlattığını belirten Gül, “Bu olay sadece bir doktor hatası değil, bir cinayet” şeklinde konuştu.

AVUKATIN DEĞERLENDİRMESİ

Avukat Erdal Kaya, doktorun kusurlu olduğunun raporlarla belirlendiğini ifade etti. “Bugün itibariyle tutuklama kararı verildi. Doktorun bozuk olan endoskopi cihazı ile ameliyata girdiği, uyarılmasına rağmen operasyonu gerçekleştirdiği, ölümün taksir değil, olası kasta, yani cinayete doğru evrildiğini görmekteyiz. Aile, yüce Türk adaletine güveniyor” diyerek durumu değerlendirdi.

GENÇ İNSANIN KİMLİĞİ VE OLAYIN GEÇMİŞİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde yaşayan 22 yaşındaki Ali Can Gül, Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydi. Ayrıca Limasol Türk Ocağı’nda amatör futbolcu olarak da oynuyordu. Yaşadığı sakatlık sonrası kilo alması üzerine Mersin’de midesine balon taktırmak için özel bir hastaneye başvurdu. Halası ile 4 Haziran 2024 tarihinde hastaneye giden Gül, ertesi gün için randevu aldı. 5 Haziran’da halası ile hastaneye geldiğinde, işlemleri tamamladıktan sonra operasyona alındı. Operasyon sırasında yaşanan olumsuzluk sonucunda genç yaşamını yitirdi. Halasının durumu bildirdiği baba Hasan Gül, ilk uçakla Mersin’e gelerek hukuki süreç başlatırken, gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Girne’nin Bahçeli köyüne götürülerek gözyaşları arasında defnedildi.