Mersin’de Minibüs TIR’a Çarptı

KAZA HAKKINDA DETAYLAR

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir minibüs, yurtta kalan öğrencileri tatile götürmek amacıyla yola çıktığı sırada park halindeki bir TIR’a çarptı. Bu kazada maalesef 1’i çocuk toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Minibüsün şoförü Mehmet Emin A.’nın verdiği bilgilere göre, kaza sırasında uyuyakaldığı için bu talihsiz olay gerçekleşti. Kaza, sabah saatlerinde Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili civarında oldu.

KAZANIN SEBEPLERİ

Diyarbakır’da yurtta kalan öğrencileri Mersin’e götürmekte olan Mehmet Emin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı TIR’a çarpış yaptı. Olay sonucunda, araç içerisindeki 1 çocuk dahil olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise çeşitli yaralar aldı. Kaza sonrası çevredekiler anında durumu yetkililere bildirdi.

MÜDAHALE VE SONRASINDAN GELİŞMELER

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrasında ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı. Savcının olayla ilgili inceleme başlatmasının ardından ölen iki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gözaltına alınan şoför Mehmet Emin A.’nın ifadesinde, uyuyakaldığı için bu çarpmanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazanın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.