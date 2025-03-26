Mersin’de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINDAKİ FELAKET

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza gerçekleşti. Kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybederken, motosiklet sürücüleri ise saniyelerle kazadan kurtuldu. Bu talihsiz olayın anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA DETAYLARI

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y. yönetimindeki 34 GM 4561 plakalı minibüs, E.Ç. idaresindeki 21 AEE 231 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Hacı Karadağ’a çarptı. Araç ile tabela arasında kalan Karadağ ciddi şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası, polis her iki sürücüyü de gözaltına aldı. Feci kaza anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpışmasının ardından savrulan otomobilin yayaya çarpma anları açıkça görülebiliyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise, kazadan saniyeler önce o noktadan dönen motosikletin, son anda kazadan kurtulması oldu.