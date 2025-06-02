Mersin’de Motosiklet Denetimi Gerçekleşti

DENETİM VE TRAFİK GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Mersin’de son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 23 bin 332 motosikletten 601’i trafikten men edildi. Aynı zamanda aranan 2 şahıs da ekipler tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Mersin’deki motorlu taşıtların yaklaşık yüzde 25’inin motosiklet olduğu, toplamda 840 bin motorlu taşıt bulunduğu belirtildi. İl genelinde asayiş olaylarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şok uygulamalara yer verildi.

KONTROL VE CEZA UYGULAMALARI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda, bir hafta süresince yapılan kontrollerde, denetlenen motosikletlerden 601’i trafikten men oldu. Bu motosikletlerin 7’sinin çalıntı, 12’sinin hacizli ve yakalamalı olduğu kaydedildi. Eksiklikleri bulunan motosiklet sürücülerine toplam 22 milyon 131 bin 369 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, 2 bin 345 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve aranan 2 kişi yakalanarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

ŞOK UYGULAMALAR SÜRECEK

Motosiklet kazaları ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla ekiplerin düzenlediği şok uygulamaların devam edeceği bilgisi verildi. Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak ve asayişi sağlamak için büyük önem taşıdığı vurgulandı.