Mersin’de Motosiklet Kazaları Kamerada Görüntülendi

SON BİR HAFTADA KAZA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Mersin’de son yedi gün içerisinde motosikletlerin karıştığı bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına detaylı bir şekilde yansıdı. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de sıklıkla meydana gelen maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları dikkat çekiyor. Özellikle kentte motosiklet kazaları ön plana çıkıyor.

MOTOSİKLET SAYISI VE KAZA SIKLIĞI

Mersin’de trafiğe kayıtlı yaklaşık 840 bin motorlu taşıt bulunuyor ve bunların yaklaşık 250 bini motosiklet. Motosiklet kullanımının yaygınlığı nedeniyle her gün yeni kazaların yaşandığı görülüyor. Son bir haftada yaşanan motosiklet kazalarının bazıları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İlk kaza, Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Bu kazada, otomobilin çarptığı motosikletli yaklaşık 20 metre savruldu.

YARALANANLAR VE ÖNERİLER

Sonrasında Akdeniz ilçesi Hal Caddesi’nde de iki kaza meydana geldi. Burada, motosikletlinin otomobile çarparak yere düşme anları kaydedildi. Bir diğer kazada ise motosikletli bir sürücü, yola çıkan bir çocuğa çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazalarda yaralanan 1’i çocuk, toplamda 4 kişinin hastanede tedavi edildiği bildirildi. Ayrıca, yapılan uygulamalara ve denetimlere rağmen motosiklet sürücülerinin tedbirlere dikkat etmediği vurgulanarak, can güvenlikleri için kurallara uymaları önemle önerildi.