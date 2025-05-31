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Mersin’de motosiklet kazası yaşandı

MOTOSİKLET KAZASI VE YARALANMA

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpışması sonucunda yaralandı. Kaza, Merkez Mahallesi Gürsel Kavun Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda, B.A. yönetimindeki 33 ZC 366 plakalı otomobil, P.M.Ş.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savruldu ve sürücüsü yaralandı. Olayın hemen ardından çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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