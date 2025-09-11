MERSİN’DE Motosiklet Kazasında Mehmet Başar Öldü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu radyo program yapımcısı Mehmet Başar (74) yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi’nde gerçekleşti. Kentte tanınan Mehmet Başar’ın kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı S.T. (49) idaresindeki 33 E 5151 plakalı otomobille çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında çevredekilerin verdiği ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada ağır yaralanan Başar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alarak kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.