MERSİN’DE Motosiklet Kazasında Mehmet Başar Öldü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu radyo program yapımcısı Mehmet Başar (74) yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi’nde gerçekleşti. Kentte tanınan Mehmet Başar’ın kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı S.T. (49) idaresindeki 33 E 5151 plakalı otomobille çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında çevredekilerin verdiği ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada ağır yaralanan Başar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alarak kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ayvalık'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Şüpheliler tutuklanarak adliyeye gönderildi.
Denizli Ziyaretinde Bakan Bolat’ın Programı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı ve Vali Ömer Faruk Coşkun ile önemli görüşmeler yaptı.

