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Mersin’de Motosiklet Üzerinde Koç Taşıdı

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER MERSİN’DE

Mersin’de sıra dışı bir olay yaşandı. Akan trafikte bir motosiklet sürücüsü, koç taşırken görüntülendi. Alınan bilgilere göre, Erdemli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda bir kişi, motosikletiyle kucağında koçla ilerledi.

SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONU KAYDETTİ

Motosikletli, koçu kucağına alarak uzun süre bu şekilde seyrine devam etti. O anlar, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bulvar üzerinde yaklaşık bir kilometre ilerleyen sürücü, daha sonra Tabiye Mahallesi’ne dönerek görüntü alanından uzaklaştı.

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