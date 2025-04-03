Mersin’de Motosikletle Koç Taşıyan Kişi Görüntülendi

KOÇUN TAŞINMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Mersin’de bir motosiklet sürücüsü, yoğun trafikte koç taşıyarak dikkatleri üzerine çekti. Edinilen bilgilere göre, Erdemli ilçesinde yer alan Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda gerçekleşen olayda, bir kişi motosikletiyle koçu kucağına alarak yolculuk yaptı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Motosikletli sürücü, akan trafikte koçu uzun bir süre kucaklayarak ilerledi. Bu ilginç anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü, bulvar üzerinde yaklaşık bir kilometre yol aldıktan sonra Tabiye Mahallesi’ne dönerek gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Motosikletli sürücünün bu hareketi, hem merak hem de eğlence konusu oldu. Mersin’deki bu ilginç olay, şehirdeki günlük hayatın ne kadar farklı ve renkli olabileceğini bir kez daha gösterdi.