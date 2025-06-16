MERSİN’de Mustafa Kurşun Hakkında İddialar Var

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ ZOR GÜNLER

Mersin’in Erdemli ilçesinde iş makinesi operatörü Mustafa Kurşun (41), sosyal medya üzerinden kendisinin öldüğüne dair yapılan paylaşımlardan haberdar oldu. Bu paylaşımları gören tanıdıklarının kendisini aramasıyla durumu öğrenen Kurşun, konuyu yargıya taşımaya karar verdi.

HİÇBİR MAĞDURİYET GÖRMEK İSTEMİYORUM

Tozlu Mahallesi’nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Kurşun, sosyal medya üzerinde kendisiyle ilgili yapılan sahte paylaşımlar dışında daha öncesinde “hırsız” diye itham edildiğini de belirtti. Kurşun, “Eşimin ve çocuklarımın fotoğraflarını ve numaramı ekleyerek insanları aramaya davet ettiler. Sonra ‘Mustafa Kurşun vefat etmiştir’ diye bir ilan verdiler. Arkadaşlarım bu cenaze ilanını görünce beni aramaya başladı. Herkes şok oldu. Annemi ve babamı arayıp onları zor durumda bırakacak bu paylaşımlardan bıktım. Bu kişi benim ve ailemin peşini bırakmıyor. Ekranlarda fotoğraflarımızı paylaşarak zor bir duruma sokuyor. İnşallah mahkemede cezasını çeker” şeklinde konuştu.