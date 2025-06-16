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Mersin’de Mustafa Kurşun Suç Duyurusunda Bulundu

MUSTAFA KURŞUN’UN ZOR GÜNLERİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde iş makinesi operatörü Mustafa Kurşun (41) hakkında, sosyal medya üzerinden öldüğüne dair yanlış bilgiler paylaşıldı. Sosyal medyada yapılan bu paylaşımlar nedeniyle kendisini arayan insanların ilgisini gören Kurşun, durumu öğrenince savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ İLAN

Tozlu Mahallesi’nde yaşayan ve evli, iki çocuk babası olan Mustafa Kurşun, sosyal medya platformlarında hakkında yapılan bu asılsız paylaşımlar sonucunda zor günler yaşadığını ifade etti. Kurşun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2 ay önce sosyal medyada sahte hesap açıp, önce hırsız diye paylaştılar. Eşimin, çocuklarımın fotoğraflarını ve numaramı da ekleyerek aramalarını istediler. Son olarak da ‘Mustafa Kurşun vefat etmiştir’ diye ilan verdiler” dedi.

AİLESİ VE YAKINLARI KORKUYOR

Arkadaşlarının cenaze ilanını gördüğü zaman kendisini aramaya başladığını belirten Kurşun, yaşanan durumun herkes için şok edici olduğunu uyguladı. “Annemi, babamı arayıp onları da zor duruma sokacak bu paylaşımlardan artık bıktım. Bu kişi daha ne kadar beni ve ailemi hedef alacak bilmiyoruz. Ekranlarda fotoğraflarımıza kadar paylaşıp, zor durumda kalmamıza neden oluyor. İnşallah mahkemede cezasını çeker” şeklinde konuştu.

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