Mersin’de Öğrenciler Temizlik Yaptı

ÖĞRENCİLERİN TEMİZLİK ETKİNLİĞİ

Mersin’de, öğrenciler, “Orman Benim” kampanyası kapsamında ormanlık alanda temizlik yapıyor. Vali Atilla Toros’un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, orman yangınına neden olabilecek atıklar toplandı ve alt dal budaması yapıldı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen bu kampanya Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi İnsu mevkisinde gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında torbalar dolusu çöp toplandı.

KAMPANYANIN AMACINI AÇIKLADI

Vali Atilla Toros, il protokolü ve farklı okullardan gelen öğrencilerin katılımı ile düzenlenen etkinlikte, ormanlık alanlardan yanıcı maddelerin ve çöplerin toplanmasının önemini vurguladı. Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, tüm Türkiye’deki kampanya ile orman yangınlarının sayısının düşürülmesi, çevresel zararın en aza indirilmesi ve vatandaşlarda orman yangınları konusunda bilinç oluşturulması hedeflendiğini belirtti. Ataş, “Orman içi ve çevresindeki yol kenarları, tarım arazileri ve yerleşim yerleri çevresinde bulunan yanıcı maddelerin azaltılması ve çöplerin temizlenmesi, orman yangınlarının olumsuz etkilerini azaltmamıza yardımcı oluyor. Yapılan çalışmalar sonucunda ormanlarımız yangınlara daha dayanıklı hale geliyor. Bugün burada bulunan gençlerin, bir daha çöp atmamayı sağlayacaklarına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN KATILIMI VE TEMİZLİK FAALİYETİ

Konuşmaların ardından, Vali Toros ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte Emirler Mahallesi İnsu mevkisindeki ormanlık alanda çöp toplama faaliyetine katıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de etkinliğe destek vererek alt dal budaması gerçekleştirdi. Bu tür etkinlikler, ormanların korunması ve çevre bilincinin artırılması açısından önemli bir rol oynuyor.