Mersin’de Öğretmene Saldırı: Baba-Oğul Tutuklandı

VELİ VE OĞULUNUN SALDIRISI

Mersin’in Silifke ilçesinde bir veli ve oğlu, öğretmeni darbederek burnunu kırdı. Olayın anı ise okulun güvenlik kameralarında kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde Sarıcalar İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti. İddialara göre, 8’inci sınıf öğrencisi O.Ç., beden eğitimi dersi sırasında okul bahçesinde düşerek yaralandı. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen ambulans, çocuğu Silifke Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan kontrollerde, çocuğun kolunun kırıldığı tespit edildi.

OBA OLAYA MÜDAHALE EDİYOR

Okul müdürü, O.Ç.’nin kolundaki kırık nedeniyle baba Oral Ç.’ye bilgi verdi. Oral Ç., diğer oğlu Oray Ç. ile birlikte okula geldi ve okul bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Medet Y.’e saldırdı. Saldırı sonucunda Medet Y.’nin burnu kırıldı. Olay anı okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE TUTUKLAMA

Öğretmenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Medet Y., hastaneden aldığı darp raporunu sunarak Oral Ç. ve Oray Ç. hakkında şikayette bulundu. Mahkemeye çıkarılan baba ve oğlu, ‘Kamu görevlisini kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Ayrıca, ilçedeki eğitim sendikaları da öğretmene yapılan saldırıyı duyurmak amacıyla bir basın açıklamasıyla protesto etti.