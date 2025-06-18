Mersin’de Okul Bahçesinde Kaza Yaşandı

Olaydan Detaylar

Mersin’de bir okulun bahçesinde asılı bıraktığı voleybol filesine takılan bir öğrenci, derse yetişmeye çalışırken beton zemine düştü. Bu trajik olay, güvenlik kamerasına yansırken, aile okul yönetiminden şikayetçi oldu. Olay, geçtiğimiz mayıs ayının 28’inde Erdemli ilçesinde yer alan Sinan Suverir İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Taha Bayar, arkadaşlarıyla hızlıca sınıfa gitmek için hareket ederken, bahçede bulunan voleybol filesini fark edemedi ve takılarak düştü.

Yaşanan Şok Ve Hastane Süreci

Olayın ardından okul idarecileri, Taha’nın ailesine haber verdi. Baba, okula gittiğinde çocuğun araçla önce ilçe devlet hastanesine, ardından da şehir hastanesine sevk edildiğini öğrendi. Taha, burada 5 gün yoğun bakımda kalmak üzere toplamda 13 gün hastanede tedavi altında bulundu. Kendisine kılcal beyin kanaması, kafatası travması ve beyne hava kaçması teşhisi konduğu bildirildi. Taha’nın hastaneden taburcu edilmesinin ardından, beyne kaçan havanın 3 aylık tedaviyle çıkmasının beklendiği belirtildi.

Ailenin İddiaları ve Şikayet Süreci

Aile, okul yöneticilerinin olayla ilgili güvenlik görüntülerinin bulunmadığını söylemesine karşı, olay anının başka bir güvenlik kamerasına yansıdığını belirtti. Görüntüleri izleyen aile, okul bahçesinde sürekli takılı olan voleybol filesinin tehlikeli şekilde yerleştirildiği ve çocuklarına ambulans çağrılmadığı gerekçesiyle idarecilerden şikayetçi oldu. Baba Nurettin ve anne Pınar Bayar, ihmali olan kişilerin cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, anne Bayar, eşinin okul müdürü tarafından kendi aracının kullanıldığını ancak yolda markete gidilip poşet alındığını anlattı. Aile, voleybol filesinin sürekli asılı olduğuna ve mevzuata aykırı bir konumda bulunduğuna da vurgu yaptı. Evde çocuklarının tedavisiyle ilgilenen aile, okul yöneticileri ve ihmali olanlardan jandarmaya şikayetçi olduklarını ifade etti.