Mersin’de Okul Ürünleri Denetimi Yapıldı

MERSİN’DE FİYAT DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mersin’de, kırtasiye ve okul malzemeleri üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerinin yoğun olarak alışverişe konu olduğu dönemde bu denetimleri gerçekleştirdi.

KONTROL VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Denetimlerde, etiket ile kasa fiyatlarını kontrol eden ekipler, yanıltıcı uygulamalara yönelik de detaylı bir inceleme yaptı. Ürünlerde, tüketicileri yanıltan, aldatan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini suistimal eden reklamlar ile haksız karşı işletme uygulamalarının tespit edilmesi durumunda “Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacağı” ifade edildi. Ekiplerin denetim faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.