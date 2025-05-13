Mersin’de Oto Hırsızlık Operasyonu Gerçekleştirildi. 22 Araç Ele Geçirildi. 15 Şüpheli Tutuklandı. Mersin Valisi Tebrik Etti

MERSİN’DE OTO HIRSIZLIK ÇETESİNE BASKIN

Mersin’de gerçekleştirilen oto hırsızlık çetesine yönelik operasyonda, piyasa değeri 50 milyon TL olan 22 araç, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu şekilde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 15’i tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki oto hırsızlık şebekesini tespit etmek için yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 16 şüpheli belirlendi.

BASKINDA YAKALANANLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilere yönelik operasyon, Özel Harekat timlerinin de yer aldığı 175 polisle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, birinin yurt dışından çalıntı olduğu belirlenen 22 araç ile şüphelilere ait bir depoda 2 parçalanmış araç, 4 change araca ait motor bloğu, şase numarası basımında kullanılan numaratör, çeşitli araçlara ait tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar bulundu. Şüphelilerin, yurt dışından kaçak olarak Türkiye’ye getirilen araçların şase numaralarını, ağır hasarlı araçların şase numaralarıyla değiştirdikleri ve bu araçları tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarttıkları anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlarından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklandı, 1’i ise adli kontrolle serbest kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Valisi Atilla Toros ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.