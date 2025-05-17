Mersin’de Otobüs Yandı. Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi’ndeki Mimar Sinan Bulvarı’nda yangın olayı yaşandı. M.E. adlı sürücünün yönettiği 51 BF 904 plakalı İnan Turizm’e ait yolcu otobüsü, sefer halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevlerin yükselmeye başladığını gören sürücü, soğukkanlığını koruyarak otobüsü hemen durdurdu ve yolcuları hızlı bir şekilde tahliye etti.

ACI DURUMUN GÖRÜNTÜSÜ

Bu sırada otobüs, alev topuna döndü. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. İhbarın ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Toroslar ve Merkez itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Alevlere üç ayrı koldan müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının ardından otobüs tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayın çıkış sebebiyle ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.